Internet-Vermarktung : Bettenstudio geht live auf Sendung

Info

Gegründet im Jahr 1988.

Standorte: Das Unternehmen hat vier Filialen – neben der Leverkusener Zentrale in Düsseldorf, seit 2015 in Hilden an der Schulstraße 9 und – durch einen Franchisenehmer geführt – in Dinslaken.

Infos zur Sendung und den jeweils nächsten Termin gibt es auf der Internetseite: www.cubiculum.de/tv