Hilden/Haan : Projekt „Wildbienen wild vernetzt“ startet

Hilden/Haan Beim Wildbienenschutz sind alle gefragt – Gartenbesitzer, Landwirte, Städte, Kommunen und so weiter. Viele Menschen wollen den Insekten auch helfen und stellen sich die Frage, wie das am besten geschehen kann.

Wildbienen benötigen vielfältige Nahrungspflanzen und einen geeigneten Nistplatz für ihr Überleben. Mauer- und Blattschneiderbienen bevorzugen vorhandene Hohlräume in Gemäuern. Diese Arten nehmen daher auch gerne künstliche Nisthilfen, die mittlerweile weit verbreiteten „Wildbienen-Hotels“, an. Weiterhin gibt es gibt Spezialistinnen, wie die Zaunrüben-Sandbiene, die ausschließlich auf die Zaunrübe als Pollenquelle angewiesen ist. Sie nistet in Bodenlöchern in grabbarem Sand. Fehlt ihr entweder Sand oder Nahrungspflanze, so wird die Biene an dieser Stelle nicht vorkommen. Andere Arten, wie die Wald-Pelzbiene benötigt beispielsweise morsches Totholz. Sie nagen ihre Nistgänge in das weiche Holz, um dort Eier abzulegen. Für die überwiegende Anzahl der Arten sind Steilhänge und Abbruchkanten, Wegesränder und Sandbereiche oder gewachsenes Erdreich typische Nistplätze. Unter diesen „bodenbewohnenden“ Wildbienen finden sich auch die selteneren Arten. Vielfältige Lebensräume und Kleinstrukturen sind also der Schlüssel zur Vielfalt der Wildbienen. Die finden sie aber immer weniger vor.