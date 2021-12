Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei Todesfälle und rückläufige Inzidenz

Kreis Mettmann 271 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Dennoch sinkt die Inzidenz unter die Grenze von 350.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 3154 Infizierte erfasst, 138 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 323 (+16; 26 neu infiziert), in Haan 148 (+6; 14 neu), in Heiligenhaus 206 (+5; 17 neu), in Hilden 348 (+19; 39 neu), in Langenfeld 358 (+1; 18 neu), in Mettmann 241 (+16; 24 neu), in Monheim 341 (+12; 20 neu), in Ratingen 547 (+16; 42 neu), in Velbert 557 (+46; 58 neu) und in Wülfrath 85 (+1; 3 neu).