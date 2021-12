Hilden : Bücherei-Kunden sind mit Öffnungszeiten zufrieden

Hilden Die Stadtbücherei Hilden hat ihre Nutzer online zu verschiedenen Themen befragt. Dabei zeigte sich, dass lediglich 61 Stimmen (Mehrfachnennung war möglich) sich Öffnungszeiten wünschen, die am Wochenende über die jetzigen Öffnungszeiten hinausgehen.

Die Stadtbücherei hat ihre Kunden online befragt. An der Umfrage nahmen 175 überwiegend weibliche Personen teil, die zwischen 30 und 60 Jahre alt sind, berichtet die Bücherei im Kulturausschuss. Etwa 50 Prozent der Teilnehmenden besuchen ein- bis zweimal im Monat die Bücherei am Nove-Mesto-Platz mit einer Aufenthaltsdauer von 30 bis 60 Minuten (20 Prozent kommen seltener, der Rest häufiger).

Die Frage nach den bevorzugten Öffnungszeiten wurde mit aufgenommen, um erste Informationen zum Bedarf an den Wochenenden zu ermitteln. Dabei zeigte sich, dass lediglich 61 Stimmen (Mehrfachnennung war möglich) sich Öffnungszeiten wünschen, die am Wochenende über die jetzigen Öffnungszeiten hinausgehen: Di, Do, Fr: 15-19 Uhr (über 70 Teilnehmer-Stimmen). Sa: 11-15 Uhr (über 70 TN-Stimmen). Sa: 15-19 Uhr (40 TN-Stimmen). So: 11-15 Uhr (21 TN-Stimmen).