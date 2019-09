20 Beamte in Hilden im Einsatz : Polizei kontrolliert Laster: Bei 78 von 100 Verstöße

20 Beamte in Hilden im Einsatz

In ganz Deutschland hat die Polizei Lkw kontrolliert, auch in Hilden. Foto: dpa/Paul Zinken

Hilden „Sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" - unter diesem Motto fand am Donnerstag (12. September 2019) die zweite, bundesweite Verkehrssicherheitsaktion auch im Kreis Mettmann statt. Und das Ergebnis zeigt: Solche Kontrolltage sind wichtig und sinnvoll.

Von 10 bis 18 Uhr kontrollierten rund 20 Polizisten Lastwagen und Busse. An zwei stationär eingerichteten Kontrollstellen in Hilden wurden insgesamt 94 Kraftfahrzeuge geprüft, darunter schwerpunktmäßig Lkws. Immerhin 74 Verstöße wurden dabei festgestellt. Zwei Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt, drei weitere zu erwartende Fahrverbote stehen noch aus.

Die deutliche Mehrzahl der Verstöße, insgesamt 37 an der Zahl, entstand aus dem Überschreiten der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit. Bei acht Kontrollen stellte die Polizei fest, dass die Fahrzeuge das zugelassene Gewicht bzw. die zugelassenen Maße überschritten. Dabei kam auch die neue mobile Radlastwaage der Kreispolizei zum Einsatz, welche die Achslasten und das Gesamtgewicht der Fahrzeuge prüft. Bei immerhin sechs Kontrollen registrierte die Polizei auch Mängel in der Ladungssicherung. Fazit: In 78,72 Prozent der Kontrollen wurden Verstöße festgestellt.