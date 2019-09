Hilden : Stets ein gefragter Mann: Der mobile Messerschleifer

Hilden Vater und Sohn reisen durch die ganze Republik und bieten in Einzelhandelsgeschäften ihre Dienste an.

Vor 15 Jahren hat Martin Meuter sein Studium abgebrochen, ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten und seitdem als Reiseschleifer unterwegs. „Ich habe mal Sport und Biologie studiert, aber das lag mir nicht. Zu viele Freiräume“, gibt er unumwunden zu. An der Schleifarbeit schätzt er den Kundenkontakt und hofft, „dass es noch lange Einzelhandelsgeschäfte gibt.“

Meuter ist in Solingen geboren und stammt aus einer Schleiferfamilie: „Mein Onkel hatte die Lohnschleiferei von meinem Opa übernommen, mein Vater hat erst dort mitgearbeitet und sich später selbstständig gemacht.“ Das war Mitte der 80er Jahre, als die Stadt Solingen jemanden suchte, der sie auf Messen oder Handwerkermärkten repräsentiert. Daraus hat sich die Reisetätigkeit entwickelt: „Wir gehen in Einzelhandelsgeschäfte, arbeiten dort vor Ort und sind eigentlich immer ausgebucht.“ Der reisende Messerschleifer wird gerne gebucht , denn die Händler erwarten sich durch seine Anwesenheit zusätzliche Geschäfte. Ein weiterer Grund, warum das Geschäftsmodell so gut funktioniert: „Es gibt nicht mehr so viele Schleifer und viele sind jetzt im Rentenalter und hören bald auf.“ Auch Meuters Vater Peter (72) beginnt allmählich, kürzer zu treten.