Hochburg der Verbrecher? : Hilden hat höchste Kriminalitätsrate im Kreis Mettmann

In Hilden wurden 2021 ingesamt 1314 Tatverdächtige ermittelt. Von 3322 Straftaten konnten 1761 aufgeklärt werden (53,01 Prozent). Foto: dpa/Johannes Neudecker

Hilden Die Kriminalitätshäufigkeitsziffer gibt die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner an. Hilden hat 2020 und 2021 die höchste Zahl im Kreis. Warum ist das so? Und was bedeutet das?