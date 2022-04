Aktion : Jetzt fürs Stadtradeln 2022 anmelden: Start ist am 8. Mai

Hilden „Wer für kurze Strecken das Auto stehen lässt und sich stattdessen aufs Fahrrad schwingt, spart CO2 und setzt außerdem noch ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz“, sagt Bürgermeister Claus Pommer.

Ab auf’s Fahrrad und los: Die Itterstadt nimmt gemeinsam mit den neun Nachbarkommunen aus dem Kreis Mettmann vom 8. bis 28. Mai an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Die weltweite Kampagne des Klima-Bündnisses wirbt für mehr Fahrradnutzung im Alltag. Mitmachen kann jede Person, die in Hilden lebt, arbeitet, zur Schule geht oder Mitglied in einem Verein ist. Voraussetzungen für die Teilnahme sind lediglich ein Fahrrad und die Anmeldung unter www.stadtradeln.de. „Hilden im Kreis Mettmann“ als Kommune wählen und sich einem bestehenden Team anschließen. Oder aber mit dem Kollegium, dem Freundeskreis oder der Familie eine neue Mannschaft gründen. Anschließend losradeln und die Radkilometer online eintragen. Menschen, die es lieber analog mögen, können sich nach vorheriger telefonischer Anmeldung (02103 72-1109) ab dem 9. Mai einen entsprechenden Handzettel an der Infothek des Rathauses, Am Rathaus 1, abholen. „Jeder Kilometer, der mit dem Drahtesel statt mit dem Auto zurückgelegt wird, spart CO2 egal, ob beim Pendeln, zum Einkaufen oder im Urlaub, ob in Hilden oder anderswo, ob der Tachostand zehn oder 100 Kilometer anzeigt“, erklärt Bürgermeister Claus Pommer: „Wer für kurze Strecken das Auto stehen lässt und sich stattdessen aufs Fahrrad schwingt, spart CO2 und setzt außerdem noch ein wichtiges Zeichen für den Klimaschutz. Zudem bietet unsere Stadt hervorragende Bedingungen, um aufs Fahrrad umzusatteln. Bei einer Gesamtfläche von 26 km² umfasst das Radverkehrsnetz über 100 km. Viele Strecken, die wir in der Stadt zurücklegen, sind nur zwei bis drei Kilometer lang. Das sind Wege, die fürs Fahrrad wie geschaffen sind.“ Infos unter www.stadtradeln.de/hilden. Mail: hilden@stadtradeln.de.