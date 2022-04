Schule in Hilden bewirbt sich für Schulversuch : Berufskolleg will Polizei-Fachabi anbieten

Kommissar-Anwärter und -Anwärterinnen aus Nordrhein-Westfalen bei der Vereidigungsfeier. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hilden Der Kreistag hat einstimmig beschlossen, dass sich das Kolleg Hilden als einzige Berufsschule im Kreis für den Schulversuch 2022/23 bewirbt. Die Chancen stehen gut.

Von Christoph Schmidt

Wer Polizist werden will, braucht dafür ein Reifezeugnis. Neben dem Besuch des Gymnasiums will die NRW-Landesregierung einen weiteren Zugang eröffnen. „Nicht nur Gymnasiasten können gute Polizisten sein. Auch in Menschen mit mittleren Bildungsabschluss schlummert Polizei-Potential“, erläutert Innenminister Herbert Reul: „Dieses Potential wollen wir fördern. Schließlich wird die Polizei vor allem dann akzeptiert, wenn sich die Breite der Bevölkerung in ihr wiederfindet. Auch Haupt-, Real- und Gesamtschüler und -schülerinnen mit mittlerer Reife können, wollen und sollen gute Polizisten sein. Wir fördern Vielfalt, indem wir auch ihnen ermöglichen, sich bei der Polizei zu bewerben.“

Der neue Bildungsgang „Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Polizeivollzugsdienst“ wird ab 1. August 2022 erprobt. Im Regierungsbezirk Düsseldorf zunächst nur am Max-Weber-Berufskolleg in Düsseldorf. Erweitert werden sollte der Teilnehmerkreis erst ab 2024.

Das Berufskolleg Hilden bietet bereits zahlreiche Bildungsgänge an. Schulleiter Peter Schwafferts (hinten links) hat viel Erfahrung mit Schulversuchen. Das Foto entstand vor Corona. Foto: Berufskolleg Hilden

Info So werden Frauen/Männer in NRW Polizist Die Polizei NRW bildet ausschließlich Beamte für den gehobenen Dienst aus. Voraussetzung ist das Abitur oder die Fachhochschulreife. Unter bestimmten Umständen wird auch eine Ausbildung mit Berufserfahrung anerkannt. Zusätzlich gelten bestimmte persönliche Voraussetzungen. War die Bewerbung erfolgreich, wird man zum zweitägigen Auswahlverfahren eingeladen. Drei Jahre lang studieren die Polizei-Anwärter an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, begleitet von Praktika an einer Dienststelle. Wer alle Prüfungen und die finale Bachelorarbeit bestanden hat, darf sich mit dem Titel „Bachelor of Arts im Fachbereich Polizeivollzugsdienst“ schmücken. Polizei-Anwärter in NRW erhalten derzeit monatlich rund 1200 Euro netto. Nach der Ausbildung kann ein Polizeikommissar mit einem Einstiegsgehalt von ca. 2600 Euro brutto rechnen.

Mettmanns Landrat Thomas Hendele, zugleich auch Präsident des Landkreistages NRW, konnte Innenminister Reul und Schulministerin Gebauer jedoch überzeugen, die Erweiterung um ein Jahr auf 2023 vorzuziehen. Dann können sich weitere Berufskollegs um die Teilnahme bewerben.

Auch der Kreis Mettmann will diesmal dabei sein. Alle Kollegs im Kreis hätten großes Interesse, berichtete die Kreisverwaltung. Am Ende hätten sich die Kollegleitungen dafür ausgesprochen, dass das Berufskolleg Hilden sich für die zweite Runde des Schulversuchs bewerben soll.

Dessen Leiter Peter Schwafferts verfüge über mehrjährige Erfahrungen mit vergleichbaren Bildungsgängen (Justizvollzugsangestellte) an einem anderen Kolleg. Vergleichbare Inhalte würden an den Kollegs im Kreis Mettmann derzeit zwar nicht angeboten. Allerdings habe das Berufskolleg Hilden viel Erfahrung mit Bildungsgängen der Fachoberschule 11 und 12 im Bereich Ernährungs- und Hauswirtschaftslehre.

Eine große Zahl von Lehrkräften habe viel Erfahrung in Unterricht und Prüfung. Das Berufskolleg Hilden nimmt bereits am Schulversuch Abitur mit dem Schwerpunkt Ingenieurwissenschaften und Ingenieurtechnik teil. Die Lehrer hätten also Kompetenz bei der Bildungsplan-Entwicklung und Evaluation.

Für den Schulversuch stehen im ersten Durchlauf zum Schuljahr 2022/23 rund 300 Plätze in NRW bereit. Neben der Fachhochschulreife erwerben die Schülerinnen und Schüler in dem zweijährigen Bildungsgang polizeispezifische Kenntnisse, wie etwa in Recht und Staatslehre. Gleichzeitig sichern sie sich eine vorbehaltliche Einstellungszusage für die Polizei Nordrhein-Westfalen und damit für das anschließende Bachelorstudium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung, sofern sie den Abschluss erfolgreich absolvieren und die beamtenrechtlichen Voraussetzungen weiterhin erfüllen.

In der Jahrgangsstufe 11 ist ein einjähriges Praktikum in einer Kreispolizeibehörde vorgesehen. Das könnten die Schüler bei der Kreispolizeibehörde Mettmann in Mettmann absolvieren, sollte Hilden den Zuschlag bekommen. Das Hauptgebäude der Kreispolizei Mettmann liege zentral im Kreisgebiet und sei für die Auszubildenden gut zu erreichen.

Neben dem Wach- und Wechseldienst im Streifenwagen und Einblicken in die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit, hält das Praktikum ein breit gefächertes Angebot weiterer Pflicht- und Wahlpflichtmodule bereit. Die Verwaltungsbereiche der Polizei stehen ebenso auf dem Stundenplan wie Trainingseinheiten vor Ort in der Fortbildungsstelle der jeweiligen Praktikumsbehörde und in den Bildungszentren des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW. Die Jahrgangsstufe 12 besteht dann ausschließlich aus Unterricht und schließt mit der Fachhochschulreifeprüfung ab. In die Unterrichtsarbeit werden auch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte eingebunden.