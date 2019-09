Serie Zweiter Weltkrieg : Alltag unter dem Hakenkreuz

Jungs helfen bei der Flachsernte im Karnap. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden Aufmärsche, Hakenkreuzflaggen aller Orten, Jugendzeltlager in der Heide – der Alltag in Hilden ändert sich mit Ausbruch des Krieges kaum. Nach und nach aber tauchen immer mehr feindliche Flugzeuge auf und werfen ihre Bombenlast über der Itterstadt ab. Anfang 1945 sehnen sich viele Hildener das Ende des Krieges herbei.

Während an der Front heftige Kämpfe wüten, Tausende von Soldaten täglich sterben und in den Konzentrationslagern Millionen Juden ermordet werden, geht in Hilden das Leben weiter. Irgendwie. Der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 ändert am Alltag unterm Hakenkreuz nicht viel – lediglich die von langer Hand vorbereitete Rationierung unter anderem von Lebensmitteln, Kohle, Benzin und Kleidung schränkt die Hildener ein. Aber auch nicht allzu sehr, da die Ernten der vergangenen beiden Jahre übermäßig gut ausgefallen sind. In Hilden muss niemand hungern.

Hildens Bevölkerung nimmt den Angriff auf Polen vor 80 Jahren zwar wahr, Begeisterungsstürme, wie von der Propaganda gerne verbreitet, bleiben aber zunächst aus. Erst als die Wehrmacht am 3. Oktober 1939 in die polnische Hauptstadt Warschau einmarschiert, läuten angesichts des militärischen Erfolges sieben Tage lang jeden Mittag von 12 bis 13 Uhr die Glocken aller Kirchen.

Bereits weit vor dem 1. September 1939 leiden die Hildener Juden unter der Herrschaft der Nazis. Die Nürnberger Rassengesetze 1935 sind der erste Höhepunkt. Die Hildener Juden dürfen zunächst nicht mehr ins Waldbad schwimmen gehen, später durften sie auch keine Geschäfte mehr betreten. Ihnen werden die Führerscheine abgenommen. Am 23. September 1937 unterschreibt Hildens Bürgermeister Walter Schomburg eine Anweisung an alle Abteilungsleiter der Stadt, dass „Kein Umgang mit Juden“ gestattet sei. 1938 folgt die Reichspogromnacht, die in Hilden sieben Menschenleben fordert. Im Haus an der Benrather Straße 20, damals das „Deutsche Haus“, gedenken die Nazis des ,Hitler-Putsches‘. Der Alkohol fließt in Strömen, als sie vom angeblichen Mord am deutschen Botschaftsrat in Paris durch den Juden Herschel Grynszpan hören. Mit Verstärkung aus Düsseldorf machen sich die braunen Schläger auf einen tödlichen Zug durch Hilden. Aber es gibt auch andere Beispiele: So hat der spätere Beigeordnete und Leiter der Stadtbücherei Hilden, Heinrich Strangmeier, während der Reichspogromnacht seine jüdischen Vermieter versteckt. Sie konnten später fliehen.

Hakenkreuze bestimmen das Hildener Stadtbild. An Feiertagen ist die komplette Mittelstraße beflaggt, die Erntedankumzüge werden von NSDAP-Mitgliedern in Uniform begleitet. Die Bevölkerung muss sich an neue Straßennamen gewöhnen. So wird aus der Schulstraße die Norkusstraße (benannt nach einem getöteten Hitlerjungen), die Neustraße hieß Horst-Wessel-Straße (Sturmführer der SA, der von Kommunisten getötet wurde) und die Südstraße Kehrerstraße (SA-Truppführer, ebenfalls vom Kommunisten ermordet). Die Mittelstraße soll eigentlich in Adolf-Hitler-Straße umbenannt werden, doch Hitler selbst legt sein Veto ein, heißt es.

Vor dem Braunen Haus an der Mittelstraße (heute: Sparkassengebäude) wird die Hakenkreuzfahne gehisst. Briefe werden mit „Heil Hitler!“ unterschrieben. Die Flak-Garnison in der heutigen Waldkaserne übt des nachts den Einsatz der Luftabwehr-Einheiten. Das Rheinische Volksblatt schreibt in einem Artikel von einem „imposanten Schauspiel“, das mit einem „Lichtdom über der Itterstadt“ endete: „Ein Schauspiel, das sicher viel Beifall auslöste.“ Schon zu Kriegsbeginn hatte Bürgermeister Walter Schomburg vor feindlichen Bombern und vor herumfliegenden Flak-Splittern gewarnt: „Also: Herunter von den Straßen und hinein in die Luftschutzräume.“

Überall in der Stadt bereiten sich die Menschen im Verlauf des Krieges auf Angriffe vor: Luftschutzgräben entstehen, viele Keller werden zu Luftschutzbunkern umfunktioniert. Die Bevölkerung geht tagsüber ihrer Arbeit nach, unterstützt durch Zwangsarbeiter, die in Hilden allgegenwärtig sind. 3700 Zwangsarbeiter leben während des Zweiten Weltkriegs in Hilden.

Nadeshda Iwanowna A. zählt zu ihnen. Die 17-jährige Russin muss in Hilden Schotter für die Eisenbahn schlagen und Güterzüge ausladen. Als sie fast 60 Jahre später einen Brief und 300 Mark von der Stadt Hilden erhält, schreibt sie zurück: „Vielen, vielen Dank, dass Sie mich und meine Sklavenarbeit nicht vergessen haben.“ und: „Als ich den ersten Brief bekommen hatte, weinte ich. Ich freue mich, dass es solche gutherzigen Leute auf der Welt gibt.“

Viele Rechte haben die Zwangsarbeiter nicht. Nach einer Polizeiverordnung vom 16. Juli 1943 dürfen die so genannten Ostarbeiter keine Gaststätten mehr betreten. Auch Eisdielen sind tabu. „Der Verkauf von Speiseeis über die Straße an Ausländer kann erst dann erfolgen, wenn der Bedarf deutscher Volksgenossen befriedigt ist“, heißt es.

Erzieher Klaus Margraff aus Hilden muss sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen. NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Thiele, damals der mächtigste Mann in Hilden, möchte ihn aus der Partei werfen. Er habe sich unter anderem abfällig über englandfeindliche Lieder geäußert. „Ein Parteigenosse, der gerade jetzt im Kriege in einer derartigen Weise gegen die Parteidisziplin verstößt und sich gewissermaßen gegen sein eigenes Volk stellt, hat das Recht verwirkt, weiterhin Mitglied der NSDAP zu bleiben“, schreibt Thiele. Was mit Klaus Margraff passiert ist, ist nicht überliefert.

Angst vor Repressalien geht unter Regimekritikern um. Die Menschen achten darauf, sich nicht abfällig über den Krieg oder die Nazis zu äußern – Denunzierung gehört zur Tagesordnung. Wer mit dem Strom mitschwimmt, braucht sich unterdessen keine Gedanken zu machen. Für ihn ist die „Volksgemeinschaft“ die neue Heimat geworden. Die NSDAP erreicht bei den Wahlen 1936 einen Stimmanteil von 99,95 Prozent. Das Teilstück der Reichsautobahn zwischen Köln und dem Ruhrgebiet wird in Hilden eingeweiht.

Doch der Krieg rückt näher: Der erste Luftangriff trifft Hilden in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli 1940. Bis zum 4. April 1945 folgen 46 weitere. Insgesamt 42 Menschen sterben bei diese Angriffen, die ab 1944 an Intensität zunehmen. Trotz der Verluste und vieler zerstörter Häuser kommt Hilden im Vergleich zu anderen Städten glimpflich davon.

Mitte März 1945 errichtet die Wehrmacht Flak-Stellungen rund um die Stadt. Knapp 4000 Soldaten und 2200 Mann vom Volkssturm befinden sich auf Hildener Gebiet. Die Wehrmacht bereitet wichtige Brücken zur Sprengung vor, errichtet Panzersperren. Viele Gasleitungen sind zerstört, Wasser und Lebensmittel werden knapp, der Bahnhof ist schwer getroffen. Am 26. März 1945 beklagt Bürgermeister Schomburg, dass Särge fehlten.

Als die amerikanischen Truppen der 13. Panzerdivision im April näher rücken, ist an einen normalen Alltag nicht mehr zu denken. Hildens Bürgermeister Walter Schomburg, NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Thiele, der Hildener Industrielle Walter Wiederhold bemühten sich um die kampflose Übergabe der Stadt an die heranrückenden Alliierten. Mit Erfolg: Am 16. April 1945 befreien die Amerikaner Hilden. Thiele wird festgenommen und in ein Lager nach Sinzig gebracht. Walter Schomburg wird im Zuge der automatischen Arrestierung aller Behördenspitzen interniert.

Beisetzung der Opfer eines Luftangriffs im März 1942. Foto: Stadtarchiv Hilden

Die Jugend trifft sich zum Heidelager in Hilden. Foto: Stadtarchiv Hilden

So sieht der Alltag unterm Hakenkreuz aus: Vor dem Braunen Haus an der Mittelstraße wird am 9. April 1938 die Hakenkreuzflagge gehisst (oben). Vor allem in den späten Jahren des Zweiten Weltkrieg gehen Bomben auf Hilden nieder, wie hier an der Mühlenstraße (links). Jüdische Mitbürger dürfen nicht mehr ins Kino an der Mittelstraße gehen (Mitte). Trotz der Kriegsvorbereitungen feiern die Hildener im August 1938 eine große Kirmes (rechts). Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden im Zweiten Weltkrieg - Alltag unterm Hakenkreuz Bombenangriff Mühlenstraße. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden im Zweiten Weltkrieg - Alltag unterm Hakenkreuz Bild am Eingang des Kinos Mittelstrasse 39 "Juden sind hier nicht erwünscht" im Jahr 1938. Foto: Stadtarchiv Hilden

Hilden im Zweiten Weltkrieg - Alltag unterm Hakenkreuz Kirmes im August 1938 am alten Markt, Reformationskirche, Mittelstraße. Foto: Stadtarchiv Hilden

Ein bunt geschmückter Blumenwagen beim Erntedankfest. Foto: Stadtarchiv Hilden