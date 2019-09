Gerhart-Hauptmann-Hof : Politik will Vonovia-Vorhaben stoppen

Alle Ratsfraktionen wollen den Status quo am Gerhart-Hauptmann-Hof erhalten.

Diesmal waren zahlreiche Anwohner des Gerhart-Hauptmann-Hofs zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gekommen. Die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia will in dem Bereich zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße zwei weitere Wohnhäuser mit insgesamt zwölf Wohnungen bauen. Sie würden bis zu sechs Meter an den Bestand heranrücken. Zudem würden Grünflächen mit etwa 40 Bäumen wegfallen.

In der Einwohnerfragestunde trugen zahlreiche Anwohner ihre Bedenken und Einwände vor. Durch die Verdichtung entstehe eine enge Straßenschlucht. Bei großer Hitze würden sich die vorhandenen Häuser aufheizen, fürchtete eine Anwohnerin: „Müssen wir das hinnehmen?“ Aufheizung sei in der Bauordnung nicht als Vorgabe enthalten, antwortete Karin Herzfeld, Sachgebietsleiterin Bauaufsicht. Auch die Abstandsflächen seien in der Bauordnung geregelt. Bei der letzten Änderung seien sie vom Gesetzgeber verringert worden. Er gehe davon aus, dass es auch dann noch um gesunde Wohnverhältnisse handele, erläuterte Planungsamtsleiter Peter Stuhlträger. Was sei mit dem Schutz der Grünflächen angesichts des Klimawandels?, war eine weitere Frage. „Baurecht bricht Baumrecht“, erläuterte Stuhlträger: „Bei den Abstandsflächen sind wir an die Landesbauordnung gebunden. Das ist Gesetz. Nur bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes wird das individuell geprüft.“