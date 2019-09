Hilden : Polizei sucht Autofahrer nach Unfallflucht

Zweimal sind Unfallversucher in den vergangenen Tagen davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern: einmal an der Oststraße, einmal an der Hagelkreuzstraße.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu zwei Unfallfluchten sagen können. Eine ereignete sich am Mittwoch an der Oststraße, eine am Donnerstag an der Hagelkreuzstraße, wie die Beamten mitteilen.

Am Mittwoch, 11. September, parkte der Fahrer eines schwarzen Opel Insignia seinen Wagen gegen 9 Uhr an der Oststraße in Höhe der Hausnummer 38. Als er am nächsten Tag gegen 15 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Streifschäden am vorderen linken Kotflügel fest. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden (rund 900 Euro) zu kümmern.

Am Donnerstag, 12. September, kam es an der Hagelkreuzstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 15.05 Uhr wurde die Halterin eines roten Audi A3 von einer Zeugin auf den Schaden an ihrem geparkten Wagen aufmerksam gemacht. Die Zeugin hatte einen lauten Aufprall gehört und einen weißen Wagen wegfahren sehen. Der rote Audi wies augenscheinlich frische Kratzspuren an der vorderen Fahrerseite auf sowie einen abgeknickten Außenspiegel. An der Unfallstelle, in Höhe der Hausnummer 37, konnte die Polizei mehrere Fahrzeugteile des flüchtigen Wagens sicherstellen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.