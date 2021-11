Brandstiftung im Berliner Viertel in Monheim : Erneut Papiercontainer angezündet

Monheim Erneut hat es im Berliner Viertel gebrannt, erneut wurden dort Papiercontainer angezündet. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Brandstifter.

Am Montaghaben im Berliner Viertel in Monheim am Rhein zwei Altpapiercontainer gebrannt. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Container mutwillig in Brand gesteckt wurden.