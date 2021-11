Polizeibericht : Lortzingstraße: Damenfahrrad steht in Flammen

Lortzingstraße: Damenfahrrad steht in Flammen

Die Polizei sucht Zeugen der Brandstiftung in Hilden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Hilden Anwohner hatten am Mittwochabend gegen 20 Uhr bemerkt, dass ein mintgrünes Damenfahrrad mit einem Kindersitz vor einem Mehrfamilienhaus brannte. Sie löschten das Feuer selbst. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am Mittwochabend (3. November) ein Damenfahrrad in Hilden angezündet. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten Anwohner gegen 20 Uhr bemerkt, dass ein mintgrünes Damenfahrrad mit einem Kindersitz vor einem Mehrfamilienhaus an der Lortzingstraße auf Höhe der Hausnummer 65 brannte.