Corona-Lage im Kreis Mettmann : Zahl der Neuinfektionen schnellt in die Höhe

Kreis Mettmann 146 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. Hotspots gibt es laut Kreis Mettmann keine. Die Inzidenz steigt wieder deutlich an. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Im Kreis Mettmann sind am Donnerstag 900 Infizierte erfasst, 78 mehr als am Mittwoch. Davon leben in Erkrath 94 (+4, 15 neu infiziert), in Haan 59 (+4, 7 neu), in Heiligenhaus 66 (+7, 10 neu) in Hilden 89 (+3, 14 neu), in Langenfeld 79 (+10, 14 neu), in Mettmann 72 (+8, 11 neu), in Monheim 109 (+/-0, 9 neu), in Ratingen 196 (+19, 32 neu), in Velbert 119 (+21, 31 neu) und in Wülfrath 17 (+2, 3 neu). Insgesamt meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag 146 Neuinfektionen. Hotspots gibt es laut Kreis keine, sondern nur ein diffuses Infektionsgeschehen.