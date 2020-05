Hilden : Kunden geben Finanzamt Hilden gute Noten

Hilde Vom 1. März 2019 bis zum 29. Februar 2020 konnten Bürger online und anonym an der Befragung der Finanzverwaltung NRW teilnehmen. 68.000 haben mitgemacht, mehr als doppelt so viele wie bei der letzten Befragung 2016.

Ausgesprochen freundlich, höchst kompetent und stets hilfsbereit: So nehmen die Kunden die Mitarbeiter des Finanzamts Hilden wahr. Dies ist eine der wesentlichen Erkenntnisse der Bürgerbefragung der Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen. Die Bürger konnten online und anonym rund 40 als Aussagen formulierte Fragen mit einer Note von 1 bis 5 bewerten – höhere Werte bedeuten dabei eine größere Zufriedenheit. Besonders hohe Werte vergaben die Befragten für die fachliche Kompetenz und Freundlichkeit (jeweils 4,3) der Finanzbeamten in Hilden sowie für ihre Zufriedenheit (4,2) mit der Arbeit des Finanzamts Hilden.

247 Mitarbeiter (inklusive Auszubildende) betreuen in Hilden an der Neustraße rund 80.000 Steuerfälle und Betriebe in Hilden, Haan, Langenfeld und Monheim. Wegen der Corona-Krise arbeitet rund die Hälfte im Homeoffice, erläutert Jürgen West. Aktuell gingen besonders viele Stundungs- und Änderungsanträge für die (Gewerbe-,) Umsatz- und Einkommenssteuer ein: „Das ist besonders für die Betriebe wichtig, um die Liquidität zu sichern.“

Rückblick: 1986 wurde das Finanzamt Hilden gegründet und war zunächst in provisorischen Räume am Immermannhof in Düsseldorf untergebracht. Das Land NRW hatte das Gelände der ehemaligen Firma Schlieper und Laag an der Neustraße für den Bau eines neuen Finanzamtes gekauft. Der Boden war jedoch mit Chlorkohlenwasserstoffen so belastet, dass er zunächst aufwändig saniert werden musste. Im September 1995 war der X-förmige Neubau fertig. Der Umzug mit 145 Lastwagen-Ladungen Akten, Computern und Büromaterial nach Hilden dauerte zwei Wochen. Der Kölner Künstler Professor Ansgar Nierhoff hat den Vorplatz gestaltet. Zu dem Kunstwerk gehört auch ein Relief aus Eisenscheiben verschiedener Größe im Foyer.