Redezeit mit Kerstin Wunderlich : „Psychische Belastung, die wir so noch nicht erlebt haben“

„Psychische Belastung, die wir so noch nicht erlebt haben“

Kerstin Wunderlich bietet „Redezeit für Dich“ derzeit kostenlos an. Foto: Kerstin Wunderlich

Hilden Trotz der Lockerungen fühlen sich in der Corona-Krise auch jetzt noch viele Menschen einsam. Sie können sich nun kostenlos mit erfahrenen Trainern unterhalten. Kerstin Wunderlich ist eine von den Coaches.

Empathisch und wertschätzend zuhören und mit lösungsorientierten Fragen weiterhelfen – das ist die Stärke von Kerstin Wunderlich. Sie ist erfahrene Trainerin und systemischer Coach, berät Unternehmen und Privatmenschen und hat sich zudem neurowissenschaftlich weitergebildet. Jetzt in der Corona-Zeit bietet sie gemeinsam mit anderen Coaches kostenlose Gespräche an.

Was ist „Redezeit für Dich“?

Wunderlich Eine Initiative von vier Coaches aus Hamburg, an der sich deutschlandweit mittlerweile mehr als 150 Coaches beteiligen. In dieser herausfordernden Zeit sollte man zusammenrücken. Wir möchten uns sozial engagieren und bieten an, 15 bis 30 Minuten kostenlos mit uns zu sprechen. Bei Themen, die über ein solches Gespräch hinausgehen, sind wir mit weiteren Ansprechpartnern etwa für Notfälle vernetzt.