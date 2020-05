Kommentar : Hilden mausert sich zum E-Mobilitäts-Vorreiter

Meinung Hilden Ein Kommentar.

Hilden mausert sich in der Region langsam aber sicher zum Vorreiter beim Thema E-Mobilität. Das Angebot der Stadtwerke und ihrer Kooperationspartner ist dabei nur ein Puzzleteil, aber es ist genauso wichtig wie alle anderen Puzzleteile. Pionier auf diesem Gebiet ist ohne Frage Roland Schüren, der seit vielen Jahren E-Mobilität lebt und sie nicht nur in seinem Bäckerei-Unternehmen fördert: In der Giesenheide entsteht unter seiner Führung einer der größten Ladeparks für Teslas in ganz Europa. Durch die Lage direkt an der A3 und der A46 taucht Hilden deshalb schon automatisch auf den Landkarten von E-Autofahrern auf. Regelmäßige Treffen in Hilden haben vor Corona Menschen aus ganz NRW (und darüber hinaus) nach Hilden gelockt.