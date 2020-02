Hilden : Kinder reden Temposündern ins Gewissen

Klara (10) und Polizeihauptkommissar Oliver Schult halten an der Richard-Wagner-Straße direkt vor dem Abenteuerspielplatz bei einer Aktions des Kinderparlaments Temposünder an. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit der Polizei haben Mitglieder des Kinderparlaments vor dem Abenteuerspielplatz Autofahrer angehalten und Zitronen verteilt.

Die AG Umwelt, Natur und Verkehr des Kinderparlaments Hilden hat am Dienstagabend eine Stunde lang vor dem Abenteuerspielplatz im Hildener Norden Autofahrer kontrolliert. Jedes Kind durfte einmal mit der Laserpistole das Tempo messen. Eine andere Gruppe überreichte den Autofahrern nach einem kurzen Gespräch entweder eine Orange oder eine Zitrone. „Die Zitrone bekommen Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten hat, erhält eine Orange“, erklärt Kinderparlament-Koordination Susanne Hentschel. Am Ende bleiben nach einer Stunde mehr Zitronen als Orangen übrig.

„Wir haben uns im Vorfeld mehrere Straße ausgeguckt und der Polizei vorgeschlagen“, erklärt Susanne Hentschel weiter. Die Kinder haben von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. In Absprache mit der Polizei fiel die Wahl letztlich auf die Richard-Wagner-Straße. „Hier fahren die Autofahrer am schnellsten“, hieß es. Am Dienstagabend aber hält sich der Großteil an das Tempolimit. Das liegt einerseits an dem massiven Aufgebot an Kindern mit Warnweste, das schon von weitem zu sehen ist. Andererseits blockiert ein Rettungswagen im Einsatz viele Minuten eine Straßenseite, sodass die Autofahrer abbremsen müssen. Viele sind irritiert, wenn sie dann trotzdem herausgewunken werden.