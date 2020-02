Hilden : Strafanzeige gegen Radiologen

Hilden/Leverkusen Die Kaufmännische Krankenkasse hat Anzeige gegen den Chef der Radiologie-Firma Med 360°, Winfried Leßmann, und dessen Frau erstattet wegen unzulässiger Zusammenarbeit.

In einem Bericht nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in der ARD-Sendung „Panorama“ ist davon die Rede, dass Leßmann „jahrelang Kontrastmittel-Rezepte“ an seine Ehefrau weitergeleitet“ haben soll, die einen Großhandel für derlei Mittel betreibe. Sie „konnte als Großhändlerin die Kontrastmittel bei Pharmafirmen günstig einkaufen und bei den Kassen zum Listenpreis abrechnen“, heißt es in dem Medienbeitrag. Dina Müller wird in dem Beitrag damit zitiert, dass es „hochproblematisch“ sei, wenn ein Arzt die Rezepte an einen Großhändler gebe, hinter dem seine Frau stehe. „Ärzte sollen ja nicht an ihren eigenen Verordnungen verdienen“, wird sie zitiert. Auch nicht über dem Umweg der Ehefrau. Der ehemalige BGH-Richter Thomas Fischer erinnert im TV-Beitrag an den gesetzlich verankerten Grundsatz: „Ärzte dürfen mit Arzneimitteln kein Geld verdienen.“