HIlden : Waldkaserne: Sauna in Brand

Die Feuerwehr Hilden hatte das Feuer schnell gelöscht. Foto: RP/Christoph Schmidt

Hilden Die Feuerwehr Hilden ist am Montag (17.02.2020) gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in die Waldkaserne Hilden gerufen worden, bestätigt Leiter Hans-Peter Kremer. Die Retter wurden am Tor zu dem militärischen Sicherheitsbereich bereits erwartet und gut eingewiesen.

