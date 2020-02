Hilden : So jeck feiern Stefan I. und Mareike I. bei der RP

Von links: Stefan I., Horst Thoren, Moritz Döbler (beide RP-Chefredaktion), Mareike I. und Sandra Lieverscheidt vom CCH-Vorstand. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Hilden/Düsseldorf Mareike I. und Stefan I. sprechen beim Prinzenempfang der Rheinischen Post über die Höhepunkte ihrer Regentschaft.

Mit einer der größten Abordnungen aus nur einer Stadt ist das Hildener Prinzenpaar Mareike I. und Stefan I. am Dienstag beim großen Prinzenpaarempfang der Rheinischen Post in Düsseldorf aufgeschlagen. Mehrere Karnevalsgesellschaften aus der Itterstadt und Vertreter des CCH waren dabei, als RP-Chefredakteur Moritz Döbler die Narren aus der ganzen Region begrüßte – er war als Biobauer verkleidet, sein Stellvertreter Horst Thoren hatte sich für ein Küken-Kostüm entschieden. 20 Prinzenpaare und Dreigestirne aus dem Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post feierten in Düsseldorf – fast wie ein Klassentreffen.

Helau, I-Ah, Halt Pohl, Alaaf – beim Prinzenempfang waren die Jecken ziemlich kulant, was den Narrenruf angeht. Selbst als Stefan I. Helaaf in die Menge rief, stimmten die Gäste mit ein. Mareike I. und Stefan I. zogen mit ihrer jecken Entourage gleich nach dem Düsseldorfer und dem Ratinger Prinzenpaar auf die Bühne. Dort erzählten sie von den jecken Jubiläen (sie selbst sind 1x11 Jahre verheiratet, 1x11 Jahre in der Narrenakademie aktiv, die wiederum 6x11 Jahre feiert – und Mareike I. war vor 3x11 Jahren Kinderprinzessin in Hilden).

Die beiden Hildener Tollitäten erklärten auch das Hildener Sessionsmotto: „Närrisch sein mit Groß und Klein“ und sprachen darüber, wie schön es für sie ist, dass auch ihre Tochter Dominique in diesem Jahr Kinderprinzessin in Hilden ist (mit Jan-Luca). Außerdem lobte Stefan I. die Umweltspur: „Wir finden sie super und nennen sie schon die ,Narrenspur’“, sagt er – denn mit drei oder mehr Personen an Bord dürfen auch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor über die Umweltspur nach Düsseldorf reinfahren. Und die Hildener Karnevalisten sind in der Regel mit vielen Menschen im Kleinbus unterwegs und dürfen daher auch die Umweltspur benutzen.

Anja Franke, Sönke Eichner und Norbert Danscheid von der Stadtverwaltung. Foto: Tobias Dupke

Mitglieder der KG Rot-Weiß und des Carnevals Comitees Hilden (CCH). Foto: Tobias Dupke

Vertreter der KG Musketiere in Heerdt. Foto: Tobias Dupke

Prinzessin Mareike I. verleiht RP-Chefredakteur Moritz Döbler einen Orden. Foto: Tobias Dupke

Prinzenpaare aus der ganzen Region feiern in Heerdt. Foto: Bretz, Andreas (abr)