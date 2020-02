Hilden : Polizei und Kreis kontrollieren täglich

Hilden/Haan In Hilden und Haan messen die Polizei und der Kreis Mettmann die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern. Neben den angekündigten Kontrollen und 27 fest installierten Radarstationen gibt es jeden Tag auch einige Messstellen, die im Vorfeld nicht bekannt gegeben werden.

Der Kreis hat dafür mehr als 200 Standorte in Abstimmung mit den Städten und der Polizei abgestimmt. Geblitzt wird an Gefahrenstellen, Unfallhäufungsstellen und in schutzwürdigen Bereichen, beispielsweise Schulen, Kitas, Altenheime.

Polizeibeamten können im Rahmen ihrer Streife spontan Geschwindigkeitskontrollen durchführen. „Darüber hinaus haben wir insbesondere in den Frühlings- und Sommermonaten unser so genanntes ProVida-Krad im Einsatz – ein speziell umgebautes Polizeimotorrad, welches während der Fahrt Geschwindigkeiten von Verkehrsteilnehmern messen kann“, erklärt Polizeisprecher Daniel Uebber. Im vergangenen Jahr hat alleine der Kreis bei seinen stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen 132.354 Kraftfahrer geblitzt. Die allermeisten Temposünder (82 Prozent) kamen mit einem Verwarngeld davon, die Übrigen mussten ein Bußgeld zahlen. „Eingenommen hat der Kreis damit im vergangenen Jahr knapp 3,8 Millionen Euro. Das macht im Schnitt pro Fall nicht einmal 30 Euro“, erklärt Kreissprecherin Daniela Hitzemann. Die Zahlen der Polizei werden kommende Woche veröffentlicht.

Die Polizei hat im vergangenen Jahr vereinzelt besonders drastische Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt. Auf der A44 wurde beispielsweise ein Motorradfahrer mit 160 km/h gemessen haben – erlaubt waren 100 km/h. In Velbert sind zwei Autofahrer mit deutlich über 100 km/h über die Pinner Straße gefahren (erlaubt sind dort 50 km/h). Die Polizei stellte die Führerscheine und auch beide Fahrzeuge der Beschuldigten sofort sicher. „Parallel dazu untersagten die Beamten beiden Männern mit sofortiger Wirkung und bis auf weiteres ausdrücklich jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen“, erklärte Daniel Uebber weiter. In Mettmann fuhr ein Motorradfahrer 110 km/h statt der erlaubten 70 km/h. Die Folge: ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot von mindestens einem Monat. Ein Fahrverbot erhielt auch ein junger Autofahrer, der sich in der Probezeit befand und mit seinem Fahrzeug in Velbert-Langenberg mit 87 km/h gemessen wurde, wo nur 50 Km/h erlaubt sind. Er muss zudem an einem Aufbauseminar teilnehmen, seine Probezeit verlängert sich um zwei Jahre.