Hilden : Das müsst Ihr über Altweiber in Hilden und Haan wissen

Die Feldjäger leisten beim Sturm auf die Waldkaserne ab 15 Uhr auch heute wieder hartnäckig Widerstand. Foto: Zelger, Thomas

Hilden/Haan Jetzt geht’s los, sie sind nicht mehr aufzuhalten – an diesem Donnerstag beginnt um 11.11 Uhr die Regentschaft der Karnevalisten in Hilden und Haan. Wer mitschunkeln möchte, erfährt in unserem närrischen Überblick das Wichtigste über Altweiber 2020.

Wo muss ich sein? Um 11.11 Uhr stürmen die Karnevalisten das Rathaus in Haan und das Bürgerhaus Mittelstraße 40 in Hilden. Bislang haben die Narren es immer geschafft, die Verteidigungslinien der Verwaltung zu überwinden – hier wird aber wieder Kreativität gefragt sein, was bislang immer sehr unterhaltsam war. In Gruiten feiern die katholischen Frauen im Bürgersaal ab etwa 11 Uhr eine bunte Party. In Hilden beginnt parallel der Sparkassenempfang im Festzelt auf dem alten Markt (nur mit Einladung). In Haan lädt die Sparkasse ab 11.11 Uhr an die Filiale Haan-Mitte zu Sekt, Bier und Berliner ein. Die Arbeiterwohlfahrt Haan feiert ab 14.11 Uhr im Awo-Treff für Alt und Jung an der Breidenhofer Straße 7 Altweiber. Um 15 Uhr beginnt die beliebte und längst ausverkaufte Altweiberparty im Festzelt auf dem alten Markt in Hilden. Wer den Sturm auf die Waldkaserne noch nie erlebt hat, sollte unbedingt gegen 15.11 Uhr an der Elberfelder Straße vorbeischauen. Seit 65 Jahren gehört dieser Programmpunkt fest zum Hildener Karneval – und ist in jeder Session ein beeindruckendes Schauspiel. Der Standortälteste, Oberstleutnant Björn Taube, plant bereits seit geraumer Zeit mit seinem Kasernenkommandanten, Oberstleutnant Dirk Brouwers, die Verteidigung der Waldkaserne. Das Wachpersonal wird verstärkt, die in der Kaserne stationierte Feldjägerkompanie ist in erhöhter Bereitschaft, Kfz-Kontrollen werden noch intensiver durchgeführt und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei wurde vertieft. Sollten die Narren die Waldkaserne übernehmen, steht eine Erstürmungsfeier mit Musik, Bier und Grillwürstchen in der Sporthalle auf dem Kasernengelände (Block 25) an.

Was sollte ich wissen? Wer noch wichtige Dinge erledigen möchte, sollte früh aufstehen. Denn ab spätestens 11.11 Uhr schließen viele Geschäfte. Behördengänge werden ebenfalls schwierig. Die Ämter der Stadtverwaltung sind nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Sprechstunde der Bürgermeisterin fällt aus. Der Unterricht der Musikschule findet dagegen wie gewohnt statt. Ebenfalls geöffnet hat das Wilhelm-Fabry-Museum (15-20 Uhr). Am Rosenmontag sind alle Dienststellen der Stadtverwaltung Hilden ganztägig geschlossen.

Worauf sollte ich achten? Wer Alkohol trinken möchte, sollte das Auto oder das Fahrrad stehen lassen. Einerseits bringt man sich und andere in Gefahr, andererseits hat die Polizei verstärkte Kontrollen angekündigt und dabei mehr als 30 Veranstaltungen im Kreis im Blick. „Eine Null-Toleranz-Politik gilt insbesondere bei Alkohol- oder Drogenfahrten“, so ein Polizeisprecher. Die Beamten haben erklärt, dass sie alkoholisierte und berauschte Auto-, Motorrad- oder Radfahrer konsequent aus dem Verkehr ziehen werden. Dazu gehören auch Kontrollen am morgen (Restalkohol).