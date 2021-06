Zu wenig Impfstoff : Keine Erstimpfungen im Kreis Mettmann bis Juli

In Erkrath sind aktuell nur Zweitimpfungen möglich. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Kreis Mettmann Eigentlich sollte sich die Lage Mitte Juni entspannend, doch es fehlt weiter Impfstoff. Wann wieder Erstimpfungen angeboten werden können, kann der Kreis aktuell nicht sagen.

Trotzdem kletterte der Kreis Mettmann in den vergangenen Wochen vom letzten Platz beim Impfquoten-Vergleich auf Rang 41 (von 53). „Wir haben im Mai ein Sonderkontingent von 13.200 Impfdosen erhalten. Außerdem haben wir als einziger Landkreis in NRW Impfdosen für Schwerpunktimpfungen in Stadtteilen bekommen“, erklärt Daniela Hitzemann. Zudem hätte die Kassenärztliche Vereinigung Impfzahlen nachgemeldet, „aus Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, wie Daniela Hitzemann erklärt.