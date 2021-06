Lange Schlangen am Wochenende vor Freibad in Hilden : Testpflicht für Waldbad fällt weg

Hilden Am Sonntag mussten Besucher bis zu 45 Minuten in der Schlange anstehen, die fast bis zur Elberfelder Straße reichte. Mitarbeiter mussten Testergebnisse überprüfen.

Am Sonntag standen die Waldbad-Besucher teilweise bis zu 45 Minuten in der Schlange, die in der Spitze fast bis an die Elberfelder Straße reichte. 1200 Gäste dürfen momentan pro Zeitfenster schwimmen gehen, die Tickets müssen vorher im Internet oder – wer keinen Internetzugang besitzt – am Telefon (Hotline 02103 795-112, mo, mi, fr, 10-12 Uhr) gebucht werden. Die reine Ticketkontrolle ist mittels QR-Code in wenigen Sekunden erledigt. Anders die Überprüfung der negativen Testergebnisses, das am Wochenende noch vorliegen musste. Hier musste der Mitarbeiter Name, Ergebnis, Testdatum und Testzeit überprüfen. Das hat aufgehalten, war aber laut Stadtwerke nicht anders machbar.