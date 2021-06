Hilden : Stadt Hilden registriert mehr Vandalismus auf Spielplätzen

Hilden Die Stadtverwaltung Hilden erhielt in den vergangenen Wochen vermehrt Nachrichten, dass Spielgeräte auf Spielplätzen beschmiert und beschädigt wurden.

Besonders oft betroffen: der Spielplatz am Eichelkamp mit seinem Rutschenhügel. „Es ist sehr schade, dass dieser Spielplatz schon wieder von Vandalismus betroffen ist“, bedauert Vanessa Fischbach, für die Spielplätze zuständige Mitarbeiterin des Tiefbau- und Grünflächenamt. „Die Verwaltung möchte den Kindern, Jugendlichen und Begleitpersonen auf den Spielplätzen einen angenehmen und freudigen Aufenthalt bieten können. Doch nun müssen immer öfter Schäden repariert werden. Dies kostet Zeit und Geld, welches an anderer Stelle fehlt. Wenn dies kein Ende nimmt, müssen die beschädigten Spielgeräte immer länger eingezäunt werden, da sie in verkehrsunsicherem Zustand nicht genutzt werden dürfen.“ Am Ende bleibe nur der Abbau eines zu oft zerstörten Spielbereiches. Zuletzt wurde der nicht mal ein Jahr alte Bodenbelag des Spielplatzes am Warrington-Platz instandgesetzt. Er war durch Vandalismus so stark beschädigt worden, dass nicht mehr gewährleistet werden konnte, dass die Kinder sanft fallen. Der Umbau des Spielplatzes hat rund 400.000 Euro gekostet. Die Verwaltung appelliert an alle: Bitte mehr Rücksicht und Respekt gegenüber Eigentum und Gegenständen, die gerade für die Kleinsten von uns gedacht sind.