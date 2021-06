Trendsport während Corona-Pandemie : „Wanderschuhe sind das neue Klopapier“

Moderne Wanderschuhe haben mit ihren Urahnen kaum noch etwas zu tun. In ihnen steckt viel Hightech, was den Preis in die Höhe treibt. Foto: Waldhäusl Bildagentur / Begsteiger/Foto Begsteiger/ Waldhaeusl

Hilden Die aktuelle Trendsportart heißt Wandern. Immer mehr Menschen in Hilden und Haan entdecken dieses Hobby für sich. Das sorgt dafür, dass die Ausrüstung gefragt ist wie nie zuvor, berichtet der Filialleiter von Intersport Borgmann.

Marc Schmidtlein kennt sich aus: Der Filialleiter von Intersport Borgmann in Hilden weiß, was im Sportbereich gerade angesagt ist. Und aktuell taucht an der Spitze der Begehrlichkeitenliste keine Trendsportart wie Parcouring oder Stand-up-Paddeling auf, sondern Wandern. Schmidtlein macht das an der Nachfrage nach der richtigen Ausstattung aus: „Wanderschuhe sind das neue Klopapier“, sagt er.