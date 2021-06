Hilden : Militärmusiker helfen in Gesundheitsämtern

Hilden Insgesamt 15 Orchester mit rund 1000 Berufsmusikern unterhält die Bundeswehr deutschlandweit. Ein wichtiger Pfeiler ist das Hildener Ausbildungsmusikkorps, wo junge Musiker der Bundeswehr zentral in der Hildener Waldkaserne ausgebildet werden. Sie alle hatten unter den Corona-Restriktionen zu leiden, doch dank einer optimalen Infrastruktur und vielfältiger Aufgaben nicht so stark wie andere Berufsmusiker oder Studierende.

Da Militärmusiker neben der allgemeinen Grundausbildung auch eine sanitätsdienstliche Ausbildung für den Ernstfall durchlaufen, wurden stattdessen viele der Musiksoldaten beispielsweise in den Gesundheitsämtern der Republik eingesetzt, um bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu helfen. Wie wichtig diese breite Aufstellung ist, hat die Pandemie gezeigt, in der zahlreiche Berufsmusiker plötzlich arbeitslos wurden und freiberufliche Künstler um ihren Lebensunterhalt bangen mussten. Selbst die Musikstudierenden der Bundeswehr trafen Lockdown und das Onlinestudium wohl nicht so hart wie zivile Musikstudenten, urteilt Oberstleutnant Michael Euler, Leiter des Ausbildungsmusikkorps in Hilden. „Im Grunde leben wir hier in einer Insel der Glückseligen“, sagt er über die Musikakademie in der Hildener Waldkaserne. Der 2018 eingeweihte neue Campus verfügt über solch großartige Infrastruktur, dass ihre Räumlichkeiten auch von der Musikhochschule Düsseldorf als eine der ersten wieder für Prüfungen und Unterricht in kleineren Gruppen genutzt werden konnte. „Im März vergangenen Jahres, als die Pandemie ausbrach, haben wir zunächst all unsere Studierenden nach Hause geschickt“, erinnert sich Euler. Doch nach kurzer Zeit kehrten die ersten Jungmusiker zurück in die Wohnheime. „Bei den Eltern und Großeltern zu Hause konnten sie nicht wie hier ihr Instrument üben“, erklärt der Leiter des Ausbildungsmusikkorps. Daher bevorzugten es vor allem Bläser- und Schlagzeuger trotz Einschränkungen in der Kaserne zu bleiben. Der Campus verfügt über spezielle Unterrichtsräume auf rund 6500 Quadratmetern mit Luftreinigern und Lüftungsanlagen. Blas- und Schallenergie werden hier von Wänden und Decken absorbiert und stören so keine Nachbarn oder Mitbewohner. „Hier haben die Studierenden ihre Ruhe und ihre Strukturen und konnten auch während der Pandemie weiter lernen und üben.“ Denn um ein Instrument zu beherrschen, braucht es tägliche Routine, betont Euler. „Man verlernt es nicht von jetzt auf gleich, aber man merkt schon, dass man, wenn man eine längere Zeit nicht übt, schnell einrostet.“