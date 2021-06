Hilden : Stadt schafft weitere E-Fahrzeuge an

Stadt schafft weitere E-Fahrzeuge an

HILDEN Zur Verringerung der CO2-Emissionen sollen zukünftig alternative Antriebstechniken zu fossilen Brennstoffen für den Fahrzeugpark der Stadt Hilden geprüft und angeschafft werden. Damit hat die Politik die Verwaltung beauftragt.

In den Haushaltsjahren 2020/2021 und der mittelfristigen Finanzplanung sind Haushaltsmittel für folgende Fahrzeuge mit E-Antrieb enthalten: Haushalt 2020: Ein Vermessungsbus (60.000 Euro). Haushalt 2021: ein E-Transporter für die Schreinerei (67.200 Euro). Haushalt 2024: fünf Elektro-Kehrrichtfahrzeuge zum Stückpreis von 60.000 Euro mit insgesamt 300.000 Euro.

Der E-Bus für das Vermessungsamt ist inzwischen in Dienst gestellt worden. Das Gesamtfahrzeug kostet inklusive Regalsystem und Dachbalkensystem 77.053,74 Euro. Dafür hat die Stadt von der Bezirksregierung einen Zuschuss von 30.000 Euro bekommen. Parallel dazu wird in der Rathaus-Tiefgarage die entsprechende Ladeinfrastruktur durch die Stadtwerke Hilden hergestellt. Das muss die Stadt bezahlen. Dafür gibt es eine 80%-Förderung in Höhe von 3670 Euro durch das Landesprogramm progres.nrw – Emissionsarme Elektromobilität für den Anschluss.