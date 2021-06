Corona-Regeln in Hilden : Maskenpflicht in der Innenstadt fällt weg

Hilden Ab voraussichtlich 20. Juni muss die Maske nicht mehr in der Innenstadt getragen werden. Seit Oktober 2020 galt sie zu besucherstarken Zeiten.

Die Maskenpflicht in der Hildener Fußgängerzone gehört schon bald der Vergangenheit an. Seit Montag „greifen noch mehr Lockerungen, und die Hildener Innenstadt wird in Kombination mit dem super Wetter dadurch noch voller werden, weil der Nachholbedarf bei den Menschen enorm groß ist. Das ist auch gut so, allerdings bedeutet das auch mehr Menschen und weniger Abstände“, sagt Michael Siebert, Leiter des Ordnungsamtes.