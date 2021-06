Hilden : Polizei ermittelt gleich in drei Fällen von Fahrerflucht

Polizei ermittelt gleich in drei Fällen von Fahrerflucht

Hilden Die steigende Zahl von Unfallfluchten sei ein echtes Problem. Da gehe es nicht nur um Sachschäden in Millionenhöhe, da würden Menschen verletzt und sogar getötet, sagt Innenminister Herbert Reul.

( Auf der Fabriciusstraße kam es am Freitag (11. Juni 2021) zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr zu einer Fahrerflucht. Die Fahrerin eines grauen Nissan Micra hatte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 35 geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie mehrere Schäden an der vorderen linken Stoßstange. Der Verursacher fuhr davon und hinterließ einen Sachschaden von rund 1000 Euro.