Traditionsveranstaltung ist zurück Hilden singt Heiligabend wieder am Pub

Info

Das Black Pub in Hilden besteht seit 1969. Reiner Neumeister und Michael Hennig eröffneten die Kneipe in dem langgezogenen Gebäude an der Schützenstraße. Im Jahr 2000 übernahmen die Betreiber der Kultdisco „jwd“, Uwe Müller, Piid Plötzer und Guido Breitenbach, den Laden. Seit 2018 ist Christian Glasmacher mit an Bord. Am 31. Januar 2014 musste das Pub ausziehen, nachdem der Mietvertrag nicht verlängert worden war. 2015 wurde es ein paar Meter weiter vorne an der Schützenstraße in neuen Räumlichkeiten wiedereröffnet.

Seit den 1970er-Jahren treffen sich Hildener an der Schützenstraße, um den Vormittag von Heiligabend mit Freunden zu verbringen – später feiern sie dann zu Hause mit der Familie. Was als Frühschoppen mit einer Handvoll Menschen anfing, hat sich in den vergangenen Jahren zu einer echten Massenveranstaltung entwickelt. Bis zu 2000 Feiernde versammeln sich auf der abgesperrten Schützenstraße.