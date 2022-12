Serious Black in Monheim Erstes Live-Konzert im neuen Sojus 7

Nachdem ihre ursprüngliche Tour wegen der Corona-Pandemie bereits zweimal verschoben werden musste, kann Serious Black nun endlich ihre abgesagten Auftritte nachholen und macht neben Salzburg, München, Berlin und Hamburg auch Station in Monheim am Rhein. Mit ihrem neuen Sänger, dem Serben Nicola Mijic, konnte die Band bereit ihr neues Album „Vengeance Is Mine“ aufnehmen, das in Deutschland auch auf Platz 16 in die Charts eingestiegen ist.