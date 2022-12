Lärm, Dreck, kaputter Aufzug Hildens bekanntestes Hochhaus

Der Gebäudekomplex an der Beethovenstraße 33 war in den letzten Jahren häufig in den Medien – und machte dabei nicht gut von sich reden. Rückblick: Schon im Oktober 2014 berichtet eine Mieterin des Hochhauses in der Beethovenstraße in der Rheinischen Post, dass der Aufzug wochenlang defekt sei. Ein einzelner Störfall scheint dies nicht zu sein – denn die Probleme halten an. 2020 beschweren sich via Facebook Bewohner der Immobilie, dass Beleuchtung fehle, das Treppenhaus verschmutzt und die Hauseingangstür defekt seien. 2021 schafft es das Haus in der Beethovenstraße schließlich als „Hildener Horror-Hochhaus“ ins TV-Boulevardmagazin „RTL Explosiv“. Doch wie ist die Lage aktuell vor Ort?