Hilden Stadt denkt über „Trainingswohnung“ nach

Die schlechte Nachricht: Laut Stadt sei sowohl 2021 als auch in diesem Jahr „eine Zunahme von Wohnungsproblematiken bei sehr jungen Erwachsenen zu verzeichnen“. Dabei weist die Stadt darauf hin, dass bei gerade Volljährigen eine Unterbringung in Obdachlosenunterkünften „unbedingt vermieden“ werden sollte. „Das Leben in einer Obdachlosenunterkunft mit all seinen Problemlagen kann auf direktem Weg in eine Abwärtsspirale führen“, heißt es hierzu im „Sachstandsbericht Obdachlosenangelegenheiten“.