Beamtin aus Hilden hilft Kollegen Polizistin aus Hilden ortet gestohlenes Handy in Hagen

Einer Polizeibeamtin aus Hilden ist es zu verdanken, dass ihre Kollegen in Hagen eine mutmaßliche Hehler-Wohnung hochnehmen konnten. Wie eine Behördensprecherin am Freitag mitteilte, hatte die Hildenerin am Sonntag, 27. November, den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf privat besucht. Dort klaute ihr ein Unbekannter im dichten Gedränge das Smartphone.