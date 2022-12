Für Gocher Familien Krippenspiel im Gocher Stadion

Im ersten Corona-Winter war die Idee bereits geboren worden, doch damals, im Dezember 2020, war die Corona-Situation so schwierig und ließen die behördlichen Auflagen so vieles nicht zu, dass die Durchführung nicht möglich war. An Heiligabend 2021 war die Situation etwas entspannter, und es kam zum ersten „Heiligabend unterm Sternenhimmel“. Die Teilnehmer, darunter natürlich sehr viele Familien, aber auch Paare und alleinstehende Menschen, waren begeistert. Die logische Folge: Auch in diesem Jahr wird es wieder einen ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel geben. Wie im Vorjahr im Gocher Stadion, aber vielleicht noch ein wenig schöner, denn diesmal findet auch ein richtiges Krippenspiel statt. Das hatte man im vergangenen Jahr wegen des „Herumlaufens“ vermieden. Jetzt aber spielen Abstände, zumal draußen, keine größere Rolle mehr.