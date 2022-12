Hilden Musikschule lädt zu Weihnachtskonzerten ein

Präsentiert wird dabei die szenisch-musikalische Geschichte „654 321 – Ab geht’s durch die Zeit“ mit über 100 Kinder aus dem Elementarbereich der Musikschule. Sie entstammt einer Idee von Kiki Hansen-Freitag und Ina van Stiphaut. Von der Reise mit einer Zeitmaschine wird hierbei erzählt, die es möglich machen soll, das schöne Weihnachtsfest aus Kindertagen noch einmal erleben zu können. Doch dabei geht einiges schief. Punktgenau zu landen, will den Zeitreisenden nicht so recht gelingen. Eingebettet in diese Geschichte, bringen die Kinder in fantasievollen Kostümen Tänze auf die Bühne, die sie in den letzten Wochen im Rahmen der Elementaren Musikerziehung eifrig eingeübt haben.