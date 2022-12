Hilden/Haan VHS möchte in die Innenstadt ziehen

Die Volkshochschule Hilden-Haan (VHS) muss umziehen, die ehemalige Theodor-Heuss-Schule an der Furtwänglerstraße wird in den kommenden Jahren einer Wohnbebauung weichen. Die Pläne stehen bereits, der Start der Bauarbeiten ist jedoch noch nicht terminiert (wir berichteten). 2016 schloss die letzte Hauptschule Hildens, die VHS zog übergangsweise in die leer stehenden Gebäude im Norden der Stadt. VHS-Leiter Martin Kurth sucht seit seinem Antritt 2017 bereits nach neuen Räumlichkeiten.