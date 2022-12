Viele seien bereits abgestorben Stadt Hilden fällt 19 Bäume an der Bismarckstraße

19 Bäume lässt die Stadt in den kommenden zwei Wochen an der Bismarckstraße fällen. Das teilte die Verwaltung am Freitagmorgen mit. „Leider haben die vorhandenen Bäume unter den Hitzeperioden gelitten und sind großteils im vergangenen Sommer abgestorben. Auch in den vergangenen Jahren mussten wir schon vereinzelt Bäume austauschen“, sagt Uwe Schielke, Leiter des Tiefbau- und Grünflächenamts.