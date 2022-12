Neuer Direktzug zwischen Remscheid und Düsseldorf Düssel-Wupper-Express nimmt Fahrt auf

Info

Fakten Die Regiobahn wurde 1992 gegründet und hat 1999 Teile der Infrastruktur der Deutschen Bahn (DB) übernommen, darunter knapp 25 Kilometer Schienennetz, neun Verkehrsstationen, die Servicestation in Mettmann Stadtwald sowie den Güterbahnhof in Dornap Hahnenfurt. Das Unternehmen betreibt neben der neuen RE 47 seit 1998 auch die S 28 zwischen Wuppertal Hbf und Kaarster See mit insgesamt 23 Haltestationen. Die Regiobahn verfügt über 17 Dieselfahrzeuge vom Typ Integral und beschäftigt am Standort Mettmann mehr als 150 Mitarbeiter. Wartungsarbeiten an den Zügen finden in Hagen und in Mettmann statt. Mehr Informationen gibt es im Internet unter

www.regiobahn.de