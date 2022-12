Corona im Kreis Mettmann Gesundheitsamt stellt Corona-Impfungen ein

In den kommenden Tagen sind aber auch noch der Impfbus und der DRK-Impfanhänger unterwegs: am Montag, 12. Dezember, von 10 bis 15 Uhr, in Hilden bei der Sparkasse (Mittelstraße 44); am Freitag, 16. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in Monheim in der Lieselotte-Diem-Sporthalle (Geschwister-Scholl-Straße 69); am Samstag, 17. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in Mettmann auf dem Königshofplatz; am Montag, 19. Dezember, von 11 bis 16 Uhr, in Langenfeld in der Fußgängerzone (Solinger Straße, gegenüber Haus 22); am Dienstag, 20. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in Haan auf dem Neuen Markt (vor Haus Nr. 38); am Mittwoch, 21. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in Heiligenhaus auf dem Basildonplatz; am Donnerstag, 22. Dezember, von 9 bis 14 Uhr, in Velbert auf dem Platz am Offers; am Freitag, 23. Dezember, von 12 bis 17 Uhr, in Velbert bei der Feuerwache Langenberg (Vosskuhlstraße 36 -38).