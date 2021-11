Hilden : Kita spielt St. Martin nach

Hilden Um den Anwohnern im Hildener Osten eine Freude zu bereiten, haben die Kinder der Kita Sonnenschein die Martinslegende nachgestellt und gesungen.

„Jeder kann, auch wenn er klein ist, wie St. Martin sein“ singen die Kinder der Evangelischen Kita Sonnenschein, die dem Verbund Windrose im Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann angehört und etwas versteckt in direkter Nachbarschaft zur Grundschule Im Kalstert liegt. Mehr denn wird die Botschaft des Teilens wichtig. Die Spielszenen und der Gesang von den Kindern der Waldgruppe wird von Erzieherin Martina Michaelis-Dähne an der Gitarre begleitet. Die Inszenierung soll insbesondere die Nachbarn im Hildener Osten erfreuen.

Die Kinder der Waldgruppe, eine von vier Gruppen der Kita, sind, wie der Name verdeutlicht, immer draußen an der frischen Luft. Zusätzlich zum Spielgelände gibt es als Treffpunkt, Rückzugsort oder wenn das Wetter mal gar nicht mitspielen will, einen Bauwagen sowie ein Gartenhäuschen. Täglich starten Exkursionen in den nahe gelegenen Wald. Als Bühne dient das Spielgelände zwischen Bolzplatz und der Grundschule. Wegen der Corona-Beschränkungen wird das Publikum auf Distanz hinter einen Zaun auf den Bolzplatz verbannt - mit Abstand, bittet Sonnenschein-Leiterin Christiane Hoffmann.