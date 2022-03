Landestheater Neuss : RLT zeigt Uraufführung im Studio

Neuss Olivier Garofalo hat als Hausautor des RLT das Drama „Am Ende des Tages“ geschrieben. Für die Uraufführung im Studio ist Regisseur Boris Motzki aus Mainz veranwortlich.

Ein Stück über St. Martin ist es nicht geworden, aber ein Stück über die Gegenwart. „Am Ende des Tages“ hat in der Regie von Boris Motzki am Donnerstag im Studio Premiere und erzählt von dem Zusammentreffen von vier Menschen in einem Landhaus. „Eine apokalyptische Welt“ hat Garafalo entworfen, damals (2021) vorempfunden, was später Realität wurde – etwa rechte Aufmärsche und Naturkatastrophen. „Ich bin ein Gegenwartsdramatiker“, sagt Garofalo und erklärt damit auch die inhaltliche Umstellung der Auftragsarbeit, die gleichwohl zum Motto der Spielzeit „Wie schwer ist Empathie?“ passe. „Ich arbeite auf, was wir gemeinsam erleben.“