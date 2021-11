Hilden : Mittelstraße: Einbrecher erbeuten teure Handys

Hilden Die drei Täter haben mehrfach Alarm ausgelöst. Das hat sie aber nicht von ihrem Vorhaben abgehalten. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von möglichen Zeugen.

Drei Einbrecher sind am Mittwoch (3. November 2021) gegen 3 Uhr in die Geschäftsräume eines Mobilfunkanbieters an der Mittelstraße in Hilden eingedrungen. Dabei wurde mehrfach der Einbruchalarm ausgelöst. Die Täter hebelten die Eingangstüre auf und nahmen hochwertige Mobiltelefone im Wert eines fünfstelligen Betrags mit. Ein Täter war etwa 30 Jahre alt. Er trug eine grüne Mütze, eine schwarze Umhängetasche und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Der zweite Täter war ebenfalls etwa 30 Jahre alt und trug eine graue Hose mit Malerflecken. Der dritte Täter trug eine graue Jacke mit roten Ärmeln sowie eine Bundeswehrjeans. Polizei Tel. 02103 898-6410.