Hilden : Hildener Kultursonntag feiert die Kunst

Bianca Kennedy und Felix Kraus (Swan Collective) präsentieren Kunst in 3D als Virtual-Reality. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Hilden hat viel Kultur zu bieten. Der erste Sonntag im November (7. November) lädt zu Entdeckungen ein. Das Kulturamt hat ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Programm geplant. Wir geben einen Überblick.

Junge Kunst aus Berlin: Das Programm startet um 11 Uhr mit einer Führung durch die Ausstellung „Power Plants“ von kennedy+swan mit der Medien- und Kulturwissenschaftlerin Dr. Pamela Geldmacher im Kunstraum Gewerbepark-Süd, Hofstraße 64. In der Ausstellung zeigt das junge Künstlerduo aus Berlin, Bianca Kennedy und Felix Kraus, Zukunftsvisionen. Alle Bilder sind mit speziell produzierten 3D-Projektionen versehen, die das Bild lebendig werden lassen. Wie das Motiv der Tarotkarten, die via Tablet plötzlich durch den Raum schweben und sich neu formieren. Oder aus dem Bild, auf dem Badende in einer Wanne zu sehen sind, steigen plötzlich unzählige Wale auf, die mit der Fingerkuppe zum Tanzen gebracht werden können.

Künstlerische Annäherung an ein Genie: Um 12 Uhr geht es im Wilhelm-Fabry-Museum, Benrather Straße 32a, mit einer Künstlerführung durch die Ausstellung „Meeresstille“ weiter. Präsentiert werden Werke von 13 Kunstschaffenden in Annäherung an den Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827). Der künstlerische Fokus in dieser Präsentation ist entsprechend der medizingeschichtlichen Ausrichtung des Wilhelm-Fabry-Museums verstärkt auf den Aspekt der Taubheit des Musikgenies gelegt.

Sammeln und bewahren: Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt. Im Stadtarchiv, Gerresheimer Straße 20a, startet um 14 Uhr eine Mitmachtaktion zum Thema „Stationen der Bestandserhaltung“. Unter Anleitung können verschiedene Maßnahmen der Bestandserhaltung, wie Entmetallisierung, Reinigung und Umverpackung der historischen Altbestände sowie kleinere Restaurationsmaßnahmen selbst durchgeführt werden. Vorgestellt werden außerdem unterschiedliche Schadensbilder, die Archivaren in der täglichen Arbeit begegnen, aber auch schwerwiegendere Schäden, wie sie beispielsweise durch die Flutkatastrophe 2021 hervorgerufen wurden.

Sehr spannend: Die Ausstellungshalle des QQTec an der Forststraße. Foto: Schümmelfeder Foto: Mikko Schümmelfeder

Hier spielt die Musik: In der Musikschule wird es um 15.30 Uhr im Heinrich-Strangmeier-Saal im Weiterbildungszentrum Altes Helmholtz, Gerresheimer Straße 20, musikalisch. Neben dem Ensemble AKKORDeon (Leitung Renate Sewina) sind Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Instrumentalklassen beteiligt und präsentieren ein abwechslungsreiches Programm.

Offene Ateliers: Außerdem öffnen viele Künstlerinnen und Künstler von 11 bis 17 Uhr ihre Ateliers für Besucherinnen und Besucher und geben einen Einblick in ihr künstlerisches Schaffen. Mit dabei sind in diesem Jahr Hans-Joachim Uthke (Schalbruch 37, 4. OG), Margarethe Kuhles-Marschall (Poststraße 40), Urs Busch (Tannenweg 7), Tina Borrenkott (Poststraße 40), Stefanie Breuers (Kückeshaus, Eisenstraße 2) und Karin Deprez (Nove-Mesto-Platz 3d).

Ausstellung Meeresstille: Knut Reinhardt mit seiner Lichtinstallation, ein Konterfei Beethovens. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Pop-up-Studio: Im Haus Hildener Künstler H6 (Hofstraße 6) sind die Ateliers sowie die Ausstellung von Christian Behrens geöffnet. Im Atelier von Judith Michaeli wird außerdem von 14 Uhr bis 17 Uhr ein Pop-Up-Studio aufgebaut, in dem sie für ihr Stipendium „Auf geht`s Deutsche mit Fluchterfahrung“, also Menschen aus Siebenbürgen, Pommern, Schlesien, Ostpreußen und desgleichen, die als Kinder geflohen sind, fotografiert. Jan Michaelis stellt außerdem sein neues Buch „Ernest Flatter - ein Vampir in Paris“ vor.

Kunst mit Jazz: Im privaten Kunst- und Kulturzentrum QQTec, Forststraße 73, öffnen Kunstschaffende ihre Ateliers von 14:30 Uhr bis 18:30 Uhr und präsentieren Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Objekte, Keramik und Skulptur. Außerdem findet um 16 Uhr ein Jazzkonzert mit der Düsseldorfer Jazz-Ikone Lous Dassen in der Museumshalle statt.

Hörstück: Der Programmpunkt der Stadtbücherei, Nove-Mesto-Platz 3, findet ausnahmsweise bereits am Mittwoch, 3. November, um 19 Uhr statt. Unter dem Titel „Das Leben, das Universum und Alles! - Reise zu den Sternen und zurück“ präsentiert Anja Bilabel in ihrem Hörstück eine Kombination aus Musik und geheimnisvoller Prosa und Lyrik aus den unerforschlichen Weiten des Raumes.

Weitere und ausführlichere Informationen sind auf www.hilden.de/kultursonntag zusammengefasst. Für den Besuch der Veranstaltungen gelten die zum Termin gültigen Regelungen der Coronaschutzverordnung NRW.

