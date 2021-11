Forderung der CDU Hilden : Bauhof soll samstags länger öffnen

Hilden Die Hildener Christdemokraten möchten, dass der Zentrale Bauhof samstags länger öffnet. Damit sollen Berufstätige länger die Möglichkeit haben, ihre Grünabfälle und anderen Wertstoffe abzugeben.

Wer um kurz nach 12 Uhr Grünschnitt beim Bauhof an der Straße Auf dem Sand vorbeibringen möchte, steht vor verschlossenen Türen. Nur am Donnerstag können Gartenabfälle oder Altpapier auch noch nachmittags weggebracht werden. Eigentlich bis 18 Uhr, doch durch die Corona-Pandemie momentan nur bis 15.30 Uhr.

Das ist der CDU zu wenig. „Für Berufstätige sind diese verkürzten Zeiten nicht erreichbar, außer man arbeitet im Schichtdienst oder ist in Teilzeit beschäftigt“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kevin Schneider im Stadtentwicklungsausschuss. Die Christdemokraten haben die Verwaltung daher beauftragt zu prüfen, ob die Öffnungszeiten des Zentralen Bauhofes für die Wertstoffannahme an Samstagen um drei Stunden verlängert werden können. Auf diese Weise entspanne sich die Lage für die Berufstätigen.

Die zusätzlichen Stunden am samstag sollen kompensiert werden. Dazu soll die Stadt prüfen, ob die Wertstoffannahme nicht an einem anderen Tag in der Woche vormittags geschlossen bleibt.