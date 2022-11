Feierstunde am Mittwoch, Lesung am Donnerstag : Hilden gedenkt der Opfer der Pogromnacht

Hilden Am Mittwoch reinigen Hildener die Stolpersteine und legen einen Kranz am Gedenkstein nieder. Donnerstag gibt es eine besondere Lesung.

48 Opfer forderte der Nationalsozialismus in Hilden. Sieben Menschen starben allein in der Pogromnacht 1938 oder an den in dieser Nacht erlittenen Verletzungen. Damit war der 9. November 1938 ein gewalttätiger Höhepunkt der antijüdischen Gräueltaten in Hilden. Im Gedenken an die Ermordeten und in Erinnerung an diese schlimmste Zeit der Hildener Geschichte laden der Arbeitskreis Stolpersteine, die Evangelische sowie die Katholische Kirchengemeinde, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Stadt Hilden am Mittwoch, 9. November, zu einer zentralen Gedenkveranstaltung ein.