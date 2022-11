Reichspogromnacht in Dormagen : Schüler planen wichtige Gedenkfeier

Dormagen Erneut planen die Schüler die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht auf dem Jüdischen Friedhof in Dormagen. Auch Gäste aus Israel werden dabei sein.

Im Rahmen der nachgeholten Feierlichkeiten zur 25-jährigen Städtepartnerschaft sind ab kommende Woche Gäste aus der israelischen Partnerstadt Kiryat Ono zu Besuch in Dormagen. Sie nehmen am Mittwoch, 9. November, um 18 Uhr an der Gedenkfeier auf dem jüdischen Friedhof an der Krefelder Straße teil, bei der der Opfer der feigen Anschläge aus der Reichspogromnacht vor 84 Jahren gedacht wird. Die Gedenkfeier, die das städtische Kulturbüro in Zusammenarbeit mit dem Partnerschaftsverein Dormagen-Kiryat Ono ausrichtet, wird erneut von Schülerinnen und Schülern aus Dormagen maßgeblich gestaltet. Zu dieser stets bewegenden, rund 30-minütigen Andacht sind Interessierte herzlich eingeladen.